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В хранилище кислородных баллонов российской больницы произошел взрыв

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Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

В хранилище кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел взрыв, один человек пострадал. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. В результате происшествия пострадал один человек — сотрудник больницы. Госпитализирован. Эвакуация из зданий больницы не проводилась», — уточняется на сайте.

В рядом стоящем ковидном отделении находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Как сообщает МЧС со ссылкой на министерство здравоохранения Астраханской области, оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, подача кислорода не прекращалась.

В октябре произошел скандал с нехваткой кислорода для больных в больнице №20 в Ростове-на-Дону. Пациенты госпиталя при больнице якобы задохнулись во время паузы в снабжении кислородом, так как его постоянно не хватало, а 12 октября его не было в течение двух часов подряд на всех этажах. Сотрудники «красной зоны» рассказали, что в больнице не успели пополнить запасы газа.

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