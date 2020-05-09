Установлена личность погибшего при пожаре в больнице с зараженными коронавирусом

Установлена личность погибшего при пожаре в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, где лечатся зараженные коронавирусом пациенты. Об этом сообщили «Интерфаксу» осведомленные источники.

«Погиб один из пациентов, пока не установлено, лечился он от COVID-19 или нет», — рассказал собеседник агентства. В МЧС в свою очередь подтвердили гибель одного человека в результате пожара.

Источники в экстренных службах сообщили ТАСС, что скончавшийся пациент был в реанимационном отделении, где и начался пожар.

Пожар в лечебном здании Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого произошел вечером в субботу, 9 мая. Возгорание произошло в палате на первом этаже шестиэтажного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Согласно данным СМИ, возможной причиной пожара стало воспламенение личных вещей пациента в одной из палат. По другим данным, в здании загорелся кислородный баллон в отделение реанимации. На данный момент возгорание ликвидировано.

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