Российскую больницу оштрафовали после смерти пациента с коронавирусом

В Смоленске суд оштрафовал на 150 тысяч рублей областную клиническую больницу после смерти пациента с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Промышленного районного суда.

Согласно материалам дела, пациента неверно лечили от коронавирусной инфекции, в результате чего он умер. Представители больницы заявляли, что пациент скончался, потому что у него были хронические заболевания, но суд счел эти доводы несостоятельными.

Суд установил, что больница нарушила лицензионные требования, чем создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В феврале сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за коронавируса умерла мать десятерых детей и у них остался лишь отец. Предположительно, 49-летняя женщина заразилась в новогоднюю ночь. У нее остались дети разных возрастов — младшие учатся в начальной школе, старшим около 20 лет.