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В Петербурге умерла заразившаяся коронавирусом мать десятерых детей

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла мать десятерых детей — у них остался лишь отец. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заведующую детского сада, в котором работала женщина, Елену Глухову.

49-летняя Светлана была помощницей воспитателя в детском саду во Фрунзенском районе города. Как рассказала Глухова, предположительно, женщина заразилась коронавирусом в новогоднюю ночь. 4 января она попала в Мариинскую больницу.

Как отметила Глухова, 2 февраля в больнице сообщили, что у Светланы есть улучшения — выросла сатурация и гемоглобин, а 3-го числа уведомили о ее смерти.

В январе у Светланы умер отец-блокадник и свекровь. У нее остались дети разных возрастов — младшие учатся в начальной школе, старшим около 20 лет.

В ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге врачи Боткинской больницы спасли новорожденного младенца, мать которого умерла от коронавируса на 32-й неделе беременности. Россиянка была замужем, но развелась. Знакомые рассказали, что отец ребенка не участвовал в ее жизни. 5 ноября умер отец женщины, 8 ноября умерла она, а 12 ноября — ее мать.

Из-за смерти матери, бабушки и дедушки младенец официально остался без родственников в Петербурге. По данным «Фонтанки», он наследник двух квартир в городе. В органах опеки сообщили, что его хотят забрать в семью родственники с Поволжья и двоюродная сестра матери, у которой есть уже трое детей. Кроме того, после смерти родных мальчика объявился мужчина по имени М., заявивший, что является биологическим отцом — он подал в суд заявление на установление отцовства.

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