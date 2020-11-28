В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю

В Санкт-Петербурге семья россиян — женщина на 32-й неделе беременности, ее 64-летний отец и 61-летняя мать — умерли в течение недели из-за коронавируса. Новорожденного ребенка россиянки удалось спасти врачам Боткинской больницы, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 36-летняя женщина по имени Светлана была замужем, но развелась. Она работала администратором в стоматологии. Знакомые Светланы рассказали, что отец ребенка не участвовал в ее жизни, но ее поддерживали родители.

5 ноября умер отец Светланы. 8 ноября умерла она, а 12 ноября ее мать. В день смерти Светланы родился ее сын, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Она успела дать ребенку имя, назвав его Киреем в честь дедушки. В больнице не стали комментировать случившееся. Семью похоронили в 1300 километрах от Петербурга — этим занимался старший брат отца Светланы, приехавший с малой родины.

Из-за смерти матери, бабушки и дедушки Кирей официально остался без родственников в Петербурге, его делом занимаются органы опеки и по месту нахождения, и по месту прописки. Свидетельство о рождении ребенок получил в Боткинской больнице, в Доме ребенка ему присвоили отчество, просто взяв «первое попавшееся мужское имя». Его хотят забрать в семью родственники с Поволжья и двоюродная сестра матери Лариса, у которой есть трое своих детей.

Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, неделю назад объявился мужчина по имени М., утверждающий, что он и есть биологический отец Кирея. Он подал заявление в суд на установление отцовства, будет назначена генетическая экспертиза. По словам Ларисы, никто в семье никогда не слышал об М. — известно лишь, что он работал со Светланой в стоматологии, но она не называла его отцом ребенка.

По данным «Фонтанки», Кирей является наследником двух квартир в Санкт-Петербурге. Если М. сможет доказать отцовство, суд будет исследовать связанные с ним обстоятельства. При этом, по словам юристов, отказать ему в праве на анализ ДНК нельзя. Если младенца передадут М., то его двоюродная тетя сохранит право на встречи с ним.