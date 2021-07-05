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Переболевших COVID-19 россиян решили персонально приглашать на медосмотр

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пациенты, которые перенесли COVID-19, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать», — сказал он. Глава ведомства пояснил, что такое обследование позволит определить, нужна ли пациенту помощь или, возможно, госпитализация.

Мурашко отметил, что важную роль в таких приглашениях играет интернет, тогда как телефонные обзвоны малоэффективны и затратны по времени.

1 июля заслуженный врач России, сенатор Совета Федерации Владимир Круглый предложил ставить инвалидность тем, кто переболел COVID-19. Основанием для присвоения такого статуса должны быть осложнения, вызванные инфекцией, считает парламентарий.

В июне в Совете Федерации захотели сделать ПЦР-тесты на коронавирус бесплатными для всех россиян. Также в Совфеде отметили, что цены на тесты нуждаются в госрегулировании, а саму услугу необходимо внести в стандарт обязательного медицинского страхования.

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