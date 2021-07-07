Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом наблюдается в 82 регионах России. Тем не менее, благодаря введенным ограничительным мерам и активным темпам вакцинации местных жителей, в столице наблюдается снижение этого показателя.

Вице-премьер также отметила, что меры, принимаемые в Москве, «нужно обязательно продолжать».

Ранее о снижении заболеваемости COVID-19 в столице сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что, несмотря на это, уровень госпитализаций все еще «находится на очень высокой отметке», и напомнил о необходимости вакцинироваться из-за сложной эпидемиологической обстановки.

