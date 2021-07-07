В России второй день подряд зарегистрировали более 700 погибших от коронавируса

Второй день подряд в России зарегистрировали более 700 погибших от COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 725 смертей от COVID-19. Накануне в стране был зафиксирован суточный рекорд по смертям от коронавируса — 737 человек, рост смертности составил почти 13 процентов.

Еще один антирекорд был поставлен 1 июля, когда скончались 672 пациента.

Ранее сообщалось, что количество погибших от COVID-19 в России превысило отметку в 140 тысяч и достигло 140 041. Всего за все время пандемии по стране зарегистрировали 5 682 634 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 5 121 919 человек.