Врач назвал возраст часто попадающих в больницы с COVID-19 россиян

Молодые люди от 14 до 29 лет чаще попадают в стационары российских больниц в последнее время. Такую возрастную категорию назвал замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова приводит ТАСС.

«Тот тренд и, может быть, надежда на то, что я молодой, перенесу коронавирусную инфекцию в малосимптомной или бессимптомной форме, в настоящий момент не оправдывается, потому что вирус более контагиозен, обладает большей скоростью распространения в человеческом организме», — пояснил врач.

По его мнению, молодые люди — частые пациенты не только стационаров, но и реанимационных отделений. Такая тенденция наблюдается недавно, еще в прошлом году чаще болели люди 30-40 лет.

Ранее Горелов дал рекомендации людям, заболевшим после первой вакцины от COVID-19. По его словам, если после первого компонента вакцины пациент заболел ОРВИ, то необходимо через две-три недели после выздоровления ввести второй компонент. Разрыв между введением частей прививки может достигать до шести недель.