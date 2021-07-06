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Врач предрек сразу три эпидемии осенью

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил о риске одновременного возникновения сразу трех опасных респираторных болезней осенью. Его слова передает ТАСС.

Речь идет о сезонных вспышках эпидемий гриппа, пневмонии и коронавируса. «Мы опасаемся того, что сезонные эпидемии гриппа и коронавируса могут наложиться друг на друга», — пояснил врач.

По словам специалиста, избежать особенно тяжелой эпидситуации позволит массовая вакцинация. «Прошлой осенью нам удалось избежать этой ситуации благодаря тому, что около 70% населения привилось против гриппа. Вместе с тем, не стоит забывать о вакцинации от пневмококковой инфекции, так как в противном случае помимо вспышек гриппа и коронавируса нас может ожидать эпидемия пневмонии», — заявил Горелов.

Ранее эпидемиолог назвала антипрививочников инкубаторами для коронавируса. По мнению врача Видновской районной клинической больницы Ольги Ненастиной, люди, отказывающиеся от вакцинации, помогают эволюционировать новым штаммам. «Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники», — заявила специалист.

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