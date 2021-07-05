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Мурашко призвал распространить московский формат вакцинации врачей на всю страну

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Денис Проценко, главный врач московской больницы №40 в Коммунарке и один из лидеров списка «Единой России», выступил с инициативой организации вакцинации для врачей на рабочем месте. Первый такой кабинет уже начал работать в его больнице. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу поддержал министр здравоохранения России Михаил Мурашко и предложил распространить московский опыт на всю страну.

«Мы поддерживаем возможность для медицинского персонала проходить вакцинацию от COVID-19 на рабочем месте. Медики находятся на передовой борьбы с инфекцией, и нам крайне важно защитить их здоровье», — сказал Мурашко и добавил, что многие медучреждения уже провели вакцинацию на рабочем месте. В их числе университетские клиники Сеченовского университета.

Министр также сообщил, что Минздрав России направил в регионы указания по организации вакцинации пациентов, проходящих плановое лечение в стационарах, и медработников.

Ранее в Москве и ряде регионов России объявили обязательную вакцинацию части граждан.

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