Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в городе. По его словам, она остается непростой, продолжается суточный прирост новых случаев заболевания. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось», — заявил Беглов.

По его словам, темпы вакцинации удалось нарастить. В Петербурге прививается около 20 тысяч человек в сутки, и скоро будет привит первый миллион горожан. Также губернатор призвал повторно вакцинироваться.