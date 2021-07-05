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Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

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Александр Беглов
Александр Беглов
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в городе. По его словам, она остается непростой, продолжается суточный прирост новых случаев заболевания. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось», — заявил Беглов.

По его словам, темпы вакцинации удалось нарастить. В Петербурге прививается около 20 тысяч человек в сутки, и скоро будет привит первый миллион горожан. Также губернатор призвал повторно вакцинироваться.

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