Раскрыто самочувствие губернатора Санкт-Петербурга после повторной вакцинации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов раскрыл информацию о своем самочувствии после повторной вакцинации от коронавируса. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает РИА Новости

По данным агентства, это уже вторая прививка губернатора (первый раз он прививался «Спутником V» в марте). Беглов заявил, что чувствует себя хорошо, у него нет никаких жалоб. Он также отметил, что, несмотря на вакцину, способен работать в выходные. Так, в субботу, 3 июля, он посмотрел, как функционирует пункт вакцинации в одном из торговых центров Санкт-Петербурга.

Беглов призвал жителей города прививаться, отметив, что это поможет защитить родных и близких, а коллективный иммунитет остановит распространение болезни и избавит городские власти от необходимости вводить ограничительные меры. По его словам, вакцинация в северной столице идет хорошими темпами.

24 июня сообщалось, что глава города призвал относиться к «антипрививочникам» — людям, не планирующим вакцинироваться от COVID-19, — «с нулевой толерантностью», поскольку они наносят вред не только себе и своим близким, но и создают нагрузку на систему здравоохранения.