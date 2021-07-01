Власти Петербурга оценили влияние «Алых Парусов» на заболеваемость COVID-19

Праздник для выпускников «Алые паруса», который прошел в Санкт-Петербурге 25 июня, не оказал влияния на заболеваемость COVID-19 среди молодых людей. Такое мнение высказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «Эха Москвы».

«Заболеваемость, в том числе среди когорты старших школьников 16-18 лет, — а я это мониторю каждый день, — снижается. Я говорю о том, что я вижу: праздник "Алые паруса" никак не нашел отражения в числе заболевших детей, молодых людей этой возрастной группы», — сказал Лисовец.

Ранее губернатор города Александр Беглов сказал, что выпускники школ Санкт-Петербурга заслужили проведение праздника «Алые паруса» в очном формате. Губернатор отметил, что власти не стали лишать 40 тысяч ребят праздника, который бывает раз в жизни. По его словам, на мероприятии была создана зона безопасности, организован пропускной контроль. По требованию Роспотребнадзора на празднике не присутствовали сопровождающие, кроме учителей с высоким уровнем антител к коронавирусу.