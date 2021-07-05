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Эпидемиолог назвала антипрививочников инкубаторами для коронавируса

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Люди, отказывающиеся от вакцинации против коронавируса, фактически становятся инкубаторами для него, помогая эволюционировать новым штаммам. Так антипрививочников назвала врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина, передает РИА Новости.

«Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники», — заявила эпидемиолог.

По ее словам, основным носителем коронавируса является человеческий организм. Повлиять на уменьшение количества мутаций вируса можно путем снижения числа носителей заболевания. Ненастина подчеркнула, что сделать это можно исключительно путем вакцинации.

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 2651 случай заболевания COVID-19, выздоровели 1939 пациентов, а 18 человек скончались.

По состоянию на 5 июля, в России выявили 24 353 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии COVID-19 составило 5 635 294.

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