Россия
 
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о перспективе ввода российских войск в Афганистан
Женщина проснулась и обнаружила дикого зверя в своей кровати
Биолог назвала причину мутации коронавируса
Части российских регионов предрекли сочинские ливни
В Тбилиси противники гей-парада ворвались в офис организаторов акции
Москвич убил сожительницу ударом ноги в живот и лег спать 
Совет раввинов Европы увидел двойственность в политике Латвии по холокосту
В Кремле оценили закон о приостановке поставок шампанского в Россию
Названы дата и место похорон Владимира Меньшова
Россияне с ребенком погибли в море в Анапе
Новости партнеров
Прослушать новость

В РПЦ объяснили греховность отказа от вакцинации от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Те, кто отказываются вакцинироваться от COVID-19, берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь. Такое объяснение дал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам Илариона, он постоянно сталкивается с ситуациями, когда люди приходят к священнику и каются в том, что не сделали прививку, став невольной причиной гибели людей.

«Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?". А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке», — сказал митрополит.

По его словам, важно думать не только о себе, но и об окружающих. Даже при легком течении коронавируса человек может остаться разносчиком болезни, подчеркнул Иларион.

В России за последние сутки выявили 24 353 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 635 294. Некоторые российские регионы ввели обязательную вакцинацию для части населения. В основном данные меры касаются представителей сферы услуг и тех, кто контактирует с людьми на работе, в том числе сотрудников сферы ЖКХ, МФЦ, общественного транспорта, здравоохранения и социальной защиты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 24 353 новых случая коронавируса
Песков рассказал о необходимости жестких мер в период пандемии
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса