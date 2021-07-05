В РПЦ объяснили греховность отказа от вакцинации от COVID-19

Те, кто отказываются вакцинироваться от COVID-19, берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь. Такое объяснение дал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам Илариона, он постоянно сталкивается с ситуациями, когда люди приходят к священнику и каются в том, что не сделали прививку, став невольной причиной гибели людей.

«Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?". А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке», — сказал митрополит.

По его словам, важно думать не только о себе, но и об окружающих. Даже при легком течении коронавируса человек может остаться разносчиком болезни, подчеркнул Иларион.

В России за последние сутки выявили 24 353 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 635 294. Некоторые российские регионы ввели обязательную вакцинацию для части населения. В основном данные меры касаются представителей сферы услуг и тех, кто контактирует с людьми на работе, в том числе сотрудников сферы ЖКХ, МФЦ, общественного транспорта, здравоохранения и социальной защиты.