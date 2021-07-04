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Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

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Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан вводится в Омской области. Об этом говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

Так, в перечень вошли работники, занятые в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ. Также вакцинация предусмотрена для работников просветительских мероприятий и госслужащих.

Руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом вакцины до 31 июля, а вторым компонентом — до 28 августа.

Главный санитарный врач Омской области Александр Крига указал, что в регионе сложилась «неблагополучная» эпидемическая ситуация по коронавирусу. За неделю рост заболеваемости вырос на 60,9 процента, при этом основная масса заболевших — трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Мера касалась работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. 24 июня к этому списку добавились работающие в доставке, в том числе курьеры.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. Вслед за ней такое же решение приняли власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.

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