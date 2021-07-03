В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию для взрослых

В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию против вируса COVID-19 для всего взрослого населения старше 18 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер.

Вакцинироваться можно бесплатно. Те, кто приезжают в страну, должны будут обязательно пройти тест на коронавирус и десять суток находиться на самоизоляции.

Также из-за высокого риска распространения коронавируса власти рекомендовали проводить торжества с наименьшим количеством участников.

Первая партия вакцины против коронавируса от шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Душанбе в ночь на 9 марта. В мае глава МИД России Сергей Лавров обсуждал возможные поставки вакцины «Спутника V» с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

По словам Лаврова, о безвозмездных поставках президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин договорились еще 8 мая, однако на сегодняшний день российская вакцина в стране до сих пор не зарегистрирована.