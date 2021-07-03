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Иммунолог назвал особенности течения COVID-19 у вакцинированных

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заразиться коронавирусом после вакцинации можно, но течение болезни у таких пациентов будет иметь некоторые особенности. Их в разговоре с радио Sputnik назвал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Главным отличием течения COVID-19 у привитых и тех, кто не прошел вакцинацию, является тяжесть заболевания. По словам Крючкова, у сделавших прививку от коронавируса на 98-99 процентов реже встречается тяжелое течение болезни. «Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев», — добавил он.

Еще одна особенность заключается в длительности периода, в течение которого человек является распространителем инфекции и опасен для окружающих. «Человек может заразиться инфекцией и выделять вирусы, но, скорее всего, этот период времени будет значительно короче, чем обычно. Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять три-четыре дня, и человек при этом не будет знать, что он опасен для окружающих, поскольку нет симптомов», — сказал Крючков.

Ранее в июле россиянам объяснили необходимость носить маску после вакцинации от коронавируса. Исполняющий обязанности директора ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сказал, что редкие вакцинные препараты дают 100-процентную эффективность, поэтому все привитые от COVID-19 должны соблюдать масочный режим и дистанцирование.

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