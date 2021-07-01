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Социолог назвала причину появления мифов о прививках

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Фото: Tatiana Makeyeva / Reuters

Старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александра Архипова рассказала о причинах появления в обществе мифов и страхов о вакцинации, пишет ТАСС .

Она уверена, что недостаток информации о вакцинах, их действии и последствиях прививок порождает у граждан ранее не свойственные россиянам страхи — перед фармкорпорациями. Архипова рассказала, что схожие мифы были в ходу в США в 1970-х годах. Тогда распространяли слухи о крупных фармакологических компаниях или глобальных корпорациях, которые якобы добавляют в лекарства или еду ядовитые вещества и травят людей.

Социолог объяснила, что пугающие россиян мифы сформированы по той же схеме. «Людей "подсаживают" на вакцину, чтобы потом получить над ними власть и контролировать их. Соответственно, люди будут "привязаны" к тем фармкомпаниям, которые эти вакцины будут им регулярно ставить», — уточнила она. По ее словам, люди будут постоянно платить деньги за препарат или станут «рабами прививок». Социологи заметили, что этот миф довольно распространен. А в последние две недели появилась его модификация — слухи о том, что новая волна заболевших состоит из ранее привитых. Архипова добавила, еще людей пугают тем, что все привитые россияне умрут через два года. Специалист подчеркнула, что оснований для подобных мифов нет и все они появляются из-за недостатка информации о вакцинах и процессе вакцинации.

Ранее в Общественной палате (ОП) России жителей страны призвали пройти вакцинацию от коронавируса «во имя жизни огромного количества людей». В организации уточнили, что считают вакцинацию наиболее действенным способом профилактики COVID-19. «Мы можем все вместе противостоять опасному вирусу. У нас есть мощное оружие — российская вакцина. Мы обладаем силой духа, которая всегда помогала нашему народу победить», — сказал замсекретаря ОП Александр Школьник.

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