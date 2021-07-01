В ОП призвали россиян к вакцинации «во имя жизни огромного количества людей»

В Общественной палате (ОП) России призвали жителей страны пройти вакцинацию от коронавируса «во имя жизни огромного количества людей». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ОП РФ.

В палате уточнили, что считают вакцинацию наиболее действенным способом профилактики COVID-19. «Мы можем все вместе противостоять опасному вирусу. У нас есть мощное оружие — российская вакцина. Мы обладаем силой духа, которая всегда помогала нашему народу победить и выстоять. Давайте не будем безучастными и примем все необходимые меры, чтобы победить "чуму 21 века"», — говорится в заявлении палаты, которое на открытии пункта вакцинации от новой коронавирусной инфекции и углубленной диспансеризации зачитал заместитель секретаря ОП Александр Школьник.

Он напомнил, что сейчас Россия столкнулись с новым, более агрессивным штаммом COVID-19 и только совместными усилиями, соблюдая меры предосторожности и профилактики, можно «сберечь здоровье ближних». «Мы призываем всех сделать свой осознанный выбор — выбор во имя жизни огромного количества людей», — заключил Школьник.

На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт». Большая часть медицинских организаций предлагает вакцинацию препаратом «Спутник V».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале повторной вакцинации от коронавируса в столице и уточнил, что пройти повторную вакцинацию можно любой зарегистрированной в России вакциной.