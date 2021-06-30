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Путин сравнил отечественные вакцины с зарубежными

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с зарубежными. Об этом он рассказал во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

«У нас четыре вакцины. Они высокотехнологичны, безопасны и эффективны. Как видим, все у нас в порядке и слава богу у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинаций, как после применения AstraZeneca, Pfizer и так далее», — заявил президент.

Всего в стране на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт». Большая часть медицинских организаций предлагает вакцинацию препаратом «Спутник V».

Ранее в Кремле рассказали о срыве планов вакцинации в России 60 процентов россиян к осени.

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