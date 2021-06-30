В ОП прокомментировали ответ Путина на вопрос о блокировке соцсетей в России

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты (ОП) РФ Вадим Виноградов прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на вопрос о том, планируются ли в стране блокировки иностранных сетей. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт также назвал инструменты, необходимые для того, чтобы IT-гиганты соблюдали российские законы.
Виноградов заявил, что иностранные онлайн-платформы регулярно уклоняются от уплаты штрафов за нарушение местного законодательства. По его словам, подобное поведение требует ответных мер от государства.
«Среди предлагаемых инструментов — ограничение рекламной деятельности, запрет на заключение государственных контрактов и замедление трафика», — отметил руководитель рабочей группы ОП РФ. Он добавил, что интернет-площадки гораздо сильнее боятся долгосрочной потери прибыли, чем разовых штрафов.
Одним из эффективных инструментов Виноградов посчитал и принятый недавно закон «о приземлении», который обязывает крупные иностранные компании открывать в России локальные офисы. «Необходимо, чтобы международные платформы открывали в нашей стране свои представительства, с которыми можно вести диалог. Важно создать равные условия для российского и зарубежного IT-бизнеса», — подчеркнул он.
Виноградов сослался на опыт других стран. По его словам, Турции удалось успешнее остальных государств заставить IT-гигантов соблюдать местные законы именно благодаря тому, что корпорациям, которые отказались открывать официальные представительства, запретили рекламную деятельность в стране. Эксперт добавил, что подобная мера может быть применена и в России.
Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что считает российский цифровой рынок перспективным для крупных IT-компаний. «Однако на любом рынке должны существовать четко определенные правила, единые для всех его участников. В свою очередь, к нарушителям должны применяться эффективные меры, а регуляторы должны обладать широким перечнем таких мер», — добавил он. Виноградов заключил, что крупные игроки не уйдут из страны из-за новых инструментов регулирования — наоборот, корпорации «станут гораздо более законопослушными», потому что они будут заинтересованы в прибыли.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируются блокировки иностранных соцсетей. При этом Путин констатировал, что во взаимодействии российских властей с зарубежными соцсетями есть проблемы. «Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы», — пояснил президент.
17 июня Госдума приняла в третьем чтении закон о «приземлении» IT-гигантов. Он обязывает зарубежных владельцев сайтов, информационных систем и программ с ежедневной российской аудиторией более 500 тысяч человек открывать в стране полноценные представительства. Авторы проекта считают, что нововведение позволит обеспечить равные условия исполнения отечественных законов между российскими и зарубежными игроками.