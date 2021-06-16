Госдума одобрила законы о регулировании интернета

Госдума во втором, основном чтении одобрила три законопроекта, которые призваны регулировать рекламу в интернете, устанавливать контроль за деятельностью иностранных компаний, а также подсчитывать аудиторию. Об этом сообщает РБК.

Первый законопроект предполагает установление контроля над всей рекламой, которую размещают в российском сегменте интернета. Этим будет заниматься Роскомнадзор — именно этому ведомству рекламодатели должны будут передавать информацию о рекламных кампаниях. Также запрещается распространять рекламу на иностранных ресурсах, если она направлена на российских потребителей и если Роскомнадзор принял такое решение.

Второй законопроект предлагает вести обязательный подсчет всей аудитории всего российского интернета. Организацию, которая будет вести статистику, также выберет Роскомнадзор.

Деятельность иностранных интернет-компаний регулирует третий одобренный законопроект. Теперь иностранным компаниям обязательно нужно открывать свое представительство в России. Если компании отказываются, то на их зарубежных сайтах запретят распространять российскую рекламу и принимать платежи от пользователей из России. Также такие сайты будут убирать из поисковиков, а доступ к ним частично или полностью ограничат. По мнению депутатов, такие меры «приземлят» в России иностранные компании.

«Важно, что все эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства», — высказался депутат Госдумы, автор третьего законопроекта Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Как утверждают эксперты, подобные меры будет достаточно затруднительно реализовать, так как нужно будет создавать технологическую платформу, через которую рекламодатели будут делиться своими данными, а сторонний мониторинг рекламы практически невозможен.

Ранее Хинштейн призывал Роскомнадзор к активной работе по деанонимизации в интернете. Он отметил, что если не решить проблему в ближайшее время, то «удельная доля IT-преступлений будет только возрастать, угрожая национальной безопасности страны».