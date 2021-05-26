В России оценили предложение уйти от анонимности в интернете

Директор региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников оценил предложение главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна по поводу деанонимизации в интернете для борьбы с киберпреступностью. В разговоре с «Лентой.ру» российский Гребенников заявил, что многим людям станет легче, если пользователи будут взаимодействовать друг с другом в сети под реальными именами.

«Скорее всего, так было бы проще всем. Например, я как добропорядочный гражданин, не скрываю свое имя и какие-то данные в интернете. Если в социальных сетях в комментариях я — Сергей Гребенников, то я, наверное, хотел бы точно так же общаться с людьми, которые не скрывают своего настоящего имени и которые являются теми, кем являются, а не пытаются скрыться за каким-то ником», — сказал директор РОЦИТ. По его мнению, деанонимизация пользователей привела бы к повышению уровня культуры в интернете.

На вопрос о том, поможет ли уход от анонимности в интернет-пространстве защитить цифровые права граждан и сократить число киберпреступлений, Гребенников ответил неоднозначно. Он считает, что деанонимизация позволит пользователям понять, что интернет — это такое же пространство, как и оффлайн-жизнь, где «каждый гражданин отвечает за свои поступки». Однако в реальном мире тоже происходят различные правонарушения.

«Все равно есть сторона белая и черная. Есть те, кто живут и надеются, что наше общество является цивилизованным, и стремятся его делать таковым. А есть те, кто пытается каждый раз это нарушить, и совершает любые преступления… В случае деанонимизации интернета — все равно преступления никуда не денутся из интернета, они будут происходить там точно так же, как и в реальной жизни», — добавил эксперт.

Ранее Хинштейн призвал Роскомнадзор к активной работе по деанонимизации в интернете. Он отметил, что если не решить проблему в ближайшее время, то «удельная доля IT-преступлений будет только возрастать, угрожая национальной безопасности страны».

Дискуссия о необходимости деанонимизировать Рунет завязалась после стрельбы в казанской школе 11 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить инициативу ограничения анонимности в интернете.