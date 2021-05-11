В Госдуме прокомментировали предложение уйти от анонимности в интернете

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение уйти от анонимности в интернете, которое прозвучало после того, как бывший студент Ильназ Галявиев совершил массовое убийство в школе в Казани. Об этой идее Володин написал в Telegram.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм», — отметил он и добавил, что эту идею «необходимо обсуждать».

Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно проработать новые правила оборота гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани. Он также поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал устроивший стрельбу в казанской школе россиянин.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан.