В казанской школе после массового убийства нашли бомбу

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила, что в казанской школе, где совершил массовое убийство бывший студент Ильназ Галявиев, была найдена бомба, которая стала причиной взрыва. Заявление Кузнецовой опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

«Мы прошли по всему маршруту. Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва. Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены. К счастью, не оказалось детей», — заявила Кузнецова.