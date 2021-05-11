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В казанской школе после массового убийства нашли бомбу

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Фото: Максим Боговид / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила, что в казанской школе, где совершил массовое убийство бывший студент Ильназ Галявиев, была найдена бомба, которая стала причиной взрыва. Заявление Кузнецовой опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

«Мы прошли по всему маршруту. Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва. Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены. К счастью, не оказалось детей», — заявила Кузнецова.

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