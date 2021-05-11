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Среди пострадавших казанских школьников оказался сын имама

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Среди пострадавших детей во время стрельбы в казанской школе оказался младший сын имама мечети «Гаиля» Рустама Хайруллина. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Амин, младший сын Хайруллина, находится в больнице в тяжелом состоянии. У него установлено ранение грудной клетки. Ребенок учится в 8 «А» классе, где насчитывается больше всего жертв. Старший брат Амина, который учится в той же школе, вынес его истекающего кровью на руках и передал медикам.

19-летний Ильназ Галявиев, ворвавшийся в школу с оружием, ходил по школе в поиске открытых кабинетов. Открытой оказалась только дверь 8 «А» класса, куда он и зашел.

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли 9 человек, в том числе 7 детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию задержан.


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