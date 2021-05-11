Министр оценил действия педагогов во время стрельбы в казанской школе

В Минпросвещения заявили, что действия сотрудников и педагогов казанской школы №17, где один из выпускников устроил стрельбу, помогли избежать большего числа жертв. Такую оценку дал глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС во вторник, 11 мая.

«Могло бы быть больше жертв. Школа была оборудована кнопкой вызова, вовремя нажали кнопку, приехали сразу все соответствующие службы. Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявила об этом», — отметил министр.

Он также подчеркнул важность воспитательной работы, чтобы в будущем таких случаев больше не было. Кравцов возложил цветы к мемориалу, который у стен казанской школы организовали местные жители в память о погибших и пострадавших.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан.