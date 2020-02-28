Общественники предложили меры борьбы с фейковыми новостями

Бороться с распространением ложной информации в интернете необходимо не запретами и блокировками, а саморегулированием и отметками о недостоверном источнике. О таких мерах рассказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, передает РАПСИ.

По его мнению, это позволит фильтровать фейковую информацию до момента, как она приобретет космический и опасный масштаб. «Не надо говорить про ограничение гражданских свобод, сейчас достаточно было бы отладить первый шаг, например, указание о том, что пост, вероятно, содержит ложную информацию», — отметил Мальчевич на заседании рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей интернета.

Автор Telegram-канала «НеСоциальнаяСеть» Трофим Tro Barbarossa считает, что в социальных сетях нужна деанонимизация. Он также подчеркнул, что всю фейковую информацию можно разделить на две категории — та, что несет социальную угрозу и та, что не несет.

По мнению экспертов, если ложная информация несет опасность, необходимо возмещать финансовый ущерб, который, например, службы и правоохранительные органы понесли в результате выезда на проверку сообщения о преступлении. В заключении юрист Илья Ремесло заявил о необходимости работы с аудиторией и ее обучением.

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