Депутат Госдумы высказался против репрессивных мер в интернете

Деанонимизация интернета должна проводиться не путем запретов, а через формирование культуры поведения, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, чье мнение приводит «Интерфакс».

Продвигающий идею деанонимизации Хинштейн уточнил, что речь идет не о входе в интернет по паспорту, а о создании культуры общения и поведения в сети. Депутат высказался против пути запретов и «жестких репрессивных мер». «До конца 2021 года интернета по паспорту не будет совершенно точно. Думаю, что в 2022-м — тоже», — добавил он.

По мнению Хинштейна, псевдонимы вместо настоящих имен должны стать «немодными и неприличными», считая, что когда человек уверен в своей правоте, ему нет нужды скрывать свое настоящее лицо. Но это также не должно носить обязательны характер.

Глава комитета Госдумы по информационной политике добавил, что поддерживает предложение Роскомнадзора о психологическом тестировании пользователей социальных сетей для того, чтобы сами владельцы сетей вели мониторинг и выявляли тех, кто склонен к противоправным действиям.