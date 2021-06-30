Путин оценил возможность блокировки иностранных соцсетей в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируются блокировки иностранных соцсетей. Такую возможность глава государства оценил во время прямой линии, трансляция которой доступна на YouTube.

Российский лидер, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского, подчеркнул, что таких планов нет. «Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними», — добавил он.

При этом Путин констатировал, что во взаимодействии российских властей с зарубежными соцсетями есть проблемы. «Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы», — пояснил президент.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности предложил принять закон, который бы регулировал деятельность в сети и действовал во всем мире. По мнению главы государства, принятие такого закона помогло бы выстраивать взаимовыгодное партнерство при взаимодействии в сети и избегать конфликтов.