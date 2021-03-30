Песков объяснил нежелание Путина завести аккаунт в соцсетях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин знает все, что происходит в интернете. В интервью «Аргументам и фактам» он также объяснил, почему глава государства не желает завести личные профили в социальных сетях и по какой причине не собирается делегировать эту обязанность другим.

По словам пресс-секретаря, информацию из социальных сетей Путину периодически показывают родные и близкие. Кроме того, администрация готовит ему дайджесты, в которых говорится об основных горячих темах. Песков отметил, что президент России лично не присутствует в социальных сетях, потому что «ему это не надо». Вместе с тем Путин не хочет, чтобы за его страницы отвечали другие люди.

«Он [Путин] говорит, что это же будет, по сути, не его аккаунт, а кого-то другого. Тратить время на его ведение президент же не будет. Но, чтобы, допустим, я, его пресс-секретарь, вел за него соцсети, он тоже не хочет. Это было бы нечестно и неправильно, так он считает», — пояснил Песков.

На вопрос журналиста о том, каким образом глава государства будет общаться с молодежью, которая «вся в соцсетях», пресс-секретарь заметил, что Путин «достаточно активно» взаимодействует с молодым поколением вживую.