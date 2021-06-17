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Россиянам объяснили значимость закона о «приземлении» IT-гигантов

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Фото: Depositphotos

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев положительно оценил принятый в третьем чтении закон о «приземлении» IT-гигантов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что инициатива позволит устранить пробелы в отечественной правовой системе, а также уравняет права зарубежных и российских IT-компаний.

Эксперт объяснил значимость закона тем, что некоторые иностранные корпорации до сих пор игнорировали российское законодательство. С одной стороны, из-за того, что у них не было официальных представительств в стране, они могли уклоняться от полноценных обязательных выплат в государственный бюджет, а проверить их бухгалтерию было невозможно.

По словам Журавлева, это приводило к тому, что зарубежные IT-корпорации несли гораздо меньше расходов, чем российские, что давало им преимущество.

С другой стороны, подчеркнул глава комиссии АЮР, отсутствие официальных представительств позволяло IT-гигантам избегать штрафов и других санкций, поскольку у государства не было способов принудить их выполнять судебные предписания.

«Грубо говоря, если вы отдаете исполнительный лист приставам, то приставам просто не на что наложить аресты. У них нет здесь счетов, какого-либо другого имущества, и они находятся в зарубежной юрисдикции», — пояснил Журавлев. Он уверен, что принятый закон позволит устранить этот правовой пробел.

«IT-гиганты не несут расходы на локализацию персональных данных россиян. Это показывают и последние штрафы Twitter и Facebook, и соответствующие требования Роскомнадзора. Помимо этого, если зарубежные игроки совершили какое-либо правонарушение, допустим, административное, они могут не выплачивать штраф, в то время как российские игроки обязаны это делать и делают», — объяснил Журавлев.

«Этот законопроект призван такую ситуацию исправить и приравнять в правах и обязанностях те компании, которые работают здесь, но еще не локализовались, и местных игроков, которые сегодня уже исполняют требования законодательства», — добавил председатель АЮР.

Ранее инициативу оценил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов. Он назвал недопустимой ситуацию, при которой иностранные гиганты работают «всерую».

Госдума приняла в третьем чтении закон о «приземлении» IT-гигантов 17 июня. Он обязывает зарубежных владельцев сайтов, информационных систем и программ с ежедневной российской аудиторией более 500 тысяч человек открывать в стране полноценные представительства. Авторы проекта считают, что нововведение позволит обеспечить равные условия исполнения отечественных законов между российскими и зарубежными игроками.

Предложение о законодательном «приземлении» IT-гигантов поступило от АЮР в июле 2020 года. Тогда же представители Ассоциации юристов предлагали рассмотреть возможность санкций для нарушителей: ввести крупные штрафы или замедлять скорость их трафика.

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