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Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19

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Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что состояние омбудсмена удовлетворительное. На данный момент она находится под наблюдением врачей. В агентстве также уточнили, что работа Москальковой проходит по плану.

16 июня сообщалось о госпитализации певицы МакSим. В соцсетях она написала, что 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на коронавирус был отрицательным. 25 июня стало известно, что у звезды обнаружили более 70 процентов поражения легких. При этом тесты по-прежнему не выявили COVID-19.

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