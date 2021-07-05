Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что состояние омбудсмена удовлетворительное. На данный момент она находится под наблюдением врачей. В агентстве также уточнили, что работа Москальковой проходит по плану.

16 июня сообщалось о госпитализации певицы МакSим. В соцсетях она написала, что 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на коронавирус был отрицательным. 25 июня стало известно, что у звезды обнаружили более 70 процентов поражения легких. При этом тесты по-прежнему не выявили COVID-19.