Певица МакSим попала в больницу с поражением легких

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу с 40-процентным поражением легким. В своем Instagram исполнительница призналась, что выступала с высокой температурой, однако подтвержденного коронавируса у нее нет.

Она отметила, что уже 11 июня почувствовала себя плохо, но тест на COVID-19 был отрицательный. «Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный», — написала Максимова.

По словам певицы, ее состояние стало ухудшаться, температура не падала, и врачи наконец положили ее в клинику. «На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на ковид у меня нет, врачи говорят, пневмония», — рассказала МакSим.

Она также добавила, что концерт 19 июня ей также пришлось отменить. Поклонники в комментариях пожелали исполнительнице выздоровления, некоторые отметили, что «билеты — это такая мелочь».

Певица лишь недавно вернулась к творческой деятельности. 1 февраля 2020-го стало известно, что МакSим приостановила музыкальную карьеру. По словам менеджера исполнительницы, это связано с проблемами со здоровьем.

Артистка получила травмы в автоаварии в 2019 году. Певице пришлось восстанавливаться на протяжении длительного времени.