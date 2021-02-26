Певица МакSим раскрыла причину появления шрамов на лице

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) раскрыла причину появления шрамов на своем лице. Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

37-летняя исполнительница призналась, что после ДТП у нее осталось много небольших шрамов по всему телу. «Я их совершенно не стесняюсь. Какие есть — такие прожиты», — заявила Абросимова.

Особенно заметным является шрам на переносице, который, по словам певицы, она получила, ударившись о стол. Она также отметила, что небольшой рубец на лбу у нее остался после аварии.

Отмечается, что больше года поп-звезда не занималась творческой деятельностью. 1 февраля 2020-го стало известно, что МакSим приостановила музыкальную карьеру. По словам менеджера исполнительницы, это связано с проблемами со здоровьем.

Артистка получила травмы в автоаварии в 2019 году. Певице пришлось восстанавливаться на протяжении длительного времени.