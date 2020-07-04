Певицу МакSим показали после тяжелой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте со своим тренером. Публикация появилась в Instargam-аккаунте Соколовой и восхитила поклонников певицы.

Соколова впервые показала, как выглядит МакSим после тяжелой реабилитации. На снимке Абросимова стоит в спортивной форме на площадке для игры в большой теннис, держит на плече сумку с ракетками и улыбается на камеру. Рядом с ней запечатлен ее тренер. «В здоровом теле здоровый дух», — отметили пользователи сети. «Такая лапушка. Будь здорова и счастлива, Мариша!» — пожелали другие юзеры.

«Маргарита, спасибо вам большое, что делитесь с нами новыми фото», — поблагодарили подписчики Соколовой.

В начале февраля продюсер отметила, что у артистки есть проблемы с сосудами головного мозга, а также ушибы позвоночника. Она уточнила, что конкретного диагноза врачи не поставили.

Врачи порекомендовали исполнительнице прекратить концертную деятельность. По словам Соколовой, они рассчитывают, что певица сможет продолжить музыкальную карьеру через год.

Ранее МакSим была госпитализирована в тяжелом состоянии. 1 февраля сообщалось, что певица приостановила музыкальную карьеру. По словам менеджера, это связано с проблемами со здоровьем. Артистка получила травмы в автоаварии в 2019 году.

23 апреля 2019 года стало известно, что Абросимова попала в ДТП за рубежом по пути в аэропорт. Причиной аварии стало пробитое колесо. Утверждалось, что в результате МакSим перенесла краткосрочную потерю памяти.

МакSим — 36-летняя певица из Казани. В ее дискографии шесть студийных альбомов. Последняя пластинка «Полигамность» вышла в 2018 году. Два года (2008 — 2010 годы) была в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцевым, от которого родила дочь Александру. В 2014-м певица родила дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова, но их отношения распались год спустя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!