Певица МакSим впервые объяснила уход со сцены и раскрыла подробности аварии

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) впервые в подробностях рассказала об уходе со сцены и о том, как переносила последствия аварии, в которую попала в 2019 году. Артистка выступила в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», выпуск опубликован на YouTube-канале «Россия 1» в четверг, 5 ноября.

«Я попала в достаточно серьезную аварию, пролежала в больнице два месяца — сначала за границей, потом уже в России. Мне долгое время нельзя было ни шевелиться, ни вставать. Я вставала только с поддержкой», — поведала MaкSим.

Артистка отметила, что не получила переломов при ДТП, однако у нее «были очень серьезные повреждения». «Я тогда поправилась очень сильно, аж на 15 килограммов, потому что нельзя было двигаться», — добавила она.

«Потом были осложнения с сосудами головного мозга, жуткие головные боли, которые нельзя было стерпеть. Я просто лежала и понимала, что мне нужно выходить на сцену, а я не могла встать. Пришлось объявить о том, что я покидаю сцену», — сказала исполнительница.

МакSим подчеркнула, что ее уход был связан не только с травмами от аварии, но и с другими событиями в жизни.

В феврале менеджер певицы объявила, что та остановила музыкальную карьеру из-за проблем со здоровьем, которые начались после ДТП. Концерты МакSим были отменены. В том же месяце стало известно, что исполнительница попала в больницу в тяжелом состоянии.

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