МакSим испугала поклонников худобой после реанимации

Российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, опубликовала в Instagram-stories первые фотографии из дома после возвращения из реанимации. Она также показала букеты цветов, которые присылают ей в поддержку фанаты и российские знаменитости.

На снимке артистка лежит на кровати и держит в руках цветы, подаренные телеведущим Дмитрием Борисовым. МакSим не показала на фото лицо, однако в кадре заметны ноги певицы, худоба которых испугала поклонников.

На другой фотографии похудевшая исполнительница показала букет, который прислал ее фан-клуб. На отражении певицы в зеркале некоторые фанаты заметили следы от синяков, возникшие от подключения к медицинским аппаратам.

«Наша дорогая Марина! Теперь мы официально можем считать тебя чудом! Держали все это время за тебя кулачки и рады, что ты справилась! Ну, а по-другому просто и быть не могло», — отмечается в записке к цветам.

Ранее менеджер певицы Яна Богушевская сообщала, что артистка забыла некоторые события, случившиеся с ней до комы. Сама МакSим признавалась, что до сих пор чувствует себя плохо. «Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения», — писала она в Instagram.

3 августа МакSим вышла из комы и пошла на поправку, а 13 августа ее выписали из больницы для продолжения лечения на дому.

Певицу госпитализировали 16 июня, а через три дня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, но все они не подтвердили наличие болезни. Из-за ухудшения состояния здоровья МакSим ввели в искусственную кому, в которой она оставалась несколько недель.