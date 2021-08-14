МакSим частично потеряла память после выхода из комы

Российская поп-певица Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на ее пиар-менеджера Яну Богушевскую.

По словам Богушевской, исполнительница забыла некоторые события, произошедшие с ней до комы. Например, МакSим не помнит открытие собственной школы и последний концерт в Казани.

3 августа стало известно, что МакSим вышла из комы и пошла на поправку, а 13 августа ее выписали из больницы, чтобы продолжить лечение на дому.

Знаменитость госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается, что еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому, в которой она находилась несколько недель.