МакSим выпишут из больницы

Российскую поп-певицу МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) выпишут из больницы в пятницу, 13 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 38-летней артистки.

«Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому, рядом с ней будет профессиональная помощь», — подчеркнула собеседница агентства.

МакSим госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается, что еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому, в которой она находилась несколько недель.

3 августа представитель МакSим сообщила, что певица в сознании и идет на поправку. 9 августа она рассказала, что МакSим переводят из реанимации в общую палату.