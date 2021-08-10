Представительница МакSим рассказала о перерыве в карьере певицы

Представительница МакSим Маргарита Соколова рассказала о перерыве в карьере певицы, которую недавно вывели из искусственной комы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Соколовой, исполнительница пока очень слаба и с трудом передвигается из-за постоянного головокружения. «Концертов, новых песен не будет как минимум год — врачи строго запретили даже заниматься спортом. У нее очень слабые легкие, будет долгая терапия», — заявила представительница звезды.

Она уточнила, что МакSим необходимо время на физическое восстановление. Пока артистка не готова к публичному вниманию.

МакSим госпитализировали 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в искусственную кому.

26 июля сообщалось, что МакSим пришла в сознание и оказалась в состоянии дышать. Тогда ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких.