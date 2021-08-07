Стало известно о состоянии певицы MaкSим

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) полностью пришла в себя. Она активно общается со всем медицинским персоналом. Об этом рассказали в официальной группе исполнительницы «ВКонтакте».

«Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — говорится в сообщении группы.

Накануне пиар-менеджер певицы Яна Богушевская рассказала о состоянии артистки после выхода из комы. По ее словам, исполнительница общалась с родственниками по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что певица пошла на поправку. 16 июня стало известно, что МакSим госпитализировали. В социальных сетях она рассказала, что 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на COVID-19, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.