Представительница МакSим рассказала о разговоре с певицей

Представительница МакSим Маргарита Соколова рассказала о разговоре с певицей. Об этом сообщает РИА Новости.

Соколова пояснила, что пообщалась с исполнительницей по видеосвязи. Та передала всем привет и поблагодарила за поддержку. Она выразила надежду, что скоро сможет лично высказать людям слова благодарности.

Ранее 3 августа стало известно, что звезда пошла на поправку. «Она в полном сознании находится сейчас. В полном сознании человек может делать все», — заявила Соколова.

16 июня сообщалось, что МакSим госпитализировали. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.