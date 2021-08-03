Представительница МакSим заявила об улучшениях в состоянии певицы

Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская заявила, что певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова), находится в стабильно тяжелом состоянии, однако наблюдаются улучшения, сообщает ТАСС.

Представительница певицы рассказала, что в состоянии МакSим не происходят значительные изменения. Оно по-прежнему «стабильно тяжелое», «хотя есть улучшения».

Ранее менеджер певицы Маргарита Соколова сообщала, что врачи контролируют медикаментозный сон МакSим, регулярно возвращая ее в сознание. При этом говорить о полном выводе певицы из комы на данный момент рано.

Ранее госпитализацию МакSим впервые прокомментировали в больнице. В учреждении отметили, что певица поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. «У нас сейчас все отделения — это "красная зона". Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах», — подчеркнули в больнице.

26 июля сообщалось, что МакSим пришла в сознание и оказалась в состоянии дышать. Ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких.

Впервые о госпитализации певицы стало известно 16 июля. В социальных сетях МакSим рассказывала, что еще 11 июня почувствовала недомогание. Ей сделали несколько тестов на наличие коронавируса, но все они дали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.