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В больнице впервые прокомментировали госпитализацию МакSим

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МакSим
МакSим
Фото: Анатолий Ломохов / East News

В московской клинической больнице № 52 впервые прокомментировали госпитализацию поп-певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова). Слова представителя учреждения передает News.ru в пятницу, 30 июля.

«Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это "красная зона". Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах», — заявили в больнице.

Представительница поп-певицы МакSим, пиар-менеджер Яна Богушевская раскрыла «Газете.Ru» подробности состояния артистки. «Ей получше, есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано», — отметила Богушевская.

26 июля стало известно, что МакSим пришла в сознание и оказалась в состоянии дышать. Ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких.

О госпитализации певицы стало известно 16 июля. В соцсетях певица рассказывала, что еще 11 июня почувствовала недомогание. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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