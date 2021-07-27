Егор Крид поддержал находящуюся в коме МакSим и спел с фанатами ее песню

Российский певец Егор Крид поддержал исполнительницу МакSим, находящуюся в искусственной коме. В его Instagram-аккаунте появился ролик, посвященный певице.

Во время концерта в Ялте Крид попросил фанатов вместе спеть песню артистки «Отпускаю». «Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим держись, мы с тобой», — написал он под видео.

16 июня сообщалось, что МакSим госпитализировали. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

26 июля стало известно, что МакSим пришла в сознание. Она оказалась в состоянии дышать и смогла общаться с медиками жестами. Пациентку перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких. При этом ее представительница Яна Богушевская заявила, что состояние певицы по-прежнему считается тяжелым, а врачи иногда снова погружают ее в медикаментозный сон.