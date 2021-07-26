Появились подробности о состоянии вышедшей из комы МакSим

Врачам удалось замедлить воспалительные процессы в организме певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова). Подробности состояния вышедшей из комы артистки в понедельник, 26 июля, раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что медики перевели исполнительницу на новую схему лечения антибиотиками. Несмотря на то что МакSим вывели из состояния седации, о полном выздоровлении певицы речи еще не идет.

Ранее в понедельник стало известно, что МакSим пришла в сознание — врачи вывели артистку из искусственной комы, чтобы проверить, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица оказалась в состоянии сделать вдох и сумела пообщаться с медиками при помощи жестов. Ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких. В тот же день представительница МакSим заявила РИА Новости о постепенном улучшении ее состояния, отметив, что «называть его крайне тяжелым не стоит».

38-летнюю МакSим ввели в кому 19 июня. Ранее в том же месяце певицу госпитализировали с 40-процентным поражением легких. В соцсетях певица рассказывала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, при этом сданный ею тест на COVID-19 был отрицательным.