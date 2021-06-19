Певицу МакSим ввели в кому

Российскую певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), которую ранее госпитализировали с 40-процентным поражением легких, ввели в искусственную кому. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице, где находится артистка.

По словам собеседника издания, накануне вечером состояние певицы значительно ухудшилось. В частности, ей стало сложно дышать самостоятельно из-за растущего поражения легких. «Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание», — пояснил источник.

Он отметил, что в настоящее время медики проводят комплексное обследование организма артистки, чтобы выработать стратегию ее дальнейшего лечения.

О том, что МакSим попала в больницу, стало известно 16 июня. В своих соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным.